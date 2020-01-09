Владелица итальянского ресторана решила сбежать из Челябинска

Владелица ресторана «Da zio Pino» в Челябинске решила продать свой бизнес, чтобы уехать из города. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на портал объявлений.

Марина Копеева, собственник итальянского ресторана в Челябинске, выставила готовый бизнес на продажу в интернете. В интервью изданию бизнесвумен пояснила, что приняла такое решение из-за удручающей экологической обстановки в городе.

Марина Копеева собирается переехать из Челябинска в другой город. В связи с этим она оставляет ресторанный бизнес и просит за него 3,5 миллиона рублей. В своем объявлении она указала, что рассматривает варианты обмена ресторана на недвижимость, пикап или минивэн.

Заведение на улице Лесопарковой открылось два года назад с участием двух итальянских рестораторов. Однако, по словам Марины, в настоящее время они не являются собственниками этого бизнеса. На сегодняшний день ресторан продолжает свою работу.

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