Владелец фастфуд-ресторана десять лет грабил миллионеров и попался

В Великобритании владелец фастфуд-ресторана признался в краже драгоценностей на сумму более 500 тысяч фунтов. Об этом сообщает издание The Mirror.

В период с 2008 по 2018 год 42-летний Асдрит Капаж (Asdrit Kapaj) по ночам грабил особняки миллионеров в одном из пригородов Лондона. Он совершил 21 кражу со взломом и забрал ювелирные украшения на сумму около 542 тысяч фунтов (45,1 миллиона рублей). Полицейские прозвали его «Уимблдонский бродяга».

Мужчина не был пойман благодаря тому, что обрезал провода от сигнализации и систем видеонаблюдения. В окна он залезал по раскладным лестницам.

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Капаж много лет скрывался от полицейских и жил обычной жизнью — вместе с женой управлял рестораном, который специализировался на блюдах из рыбы с картофелем фри, и воспитывал двоих детей. Он прибыл в Великобританию из Косово и поселился в Алтрингеме, Большой Манчестер.

Приговор будет оглашен 21 июня, мужчине грозит длительное тюремное заключение. Адвокат Капажа утверждает, что у подзащитного есть алиби: некоторые ограбления были совершены, когда у него была сломана машина, это могут подтвердить соседи.

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