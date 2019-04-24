Бухгалтер украла тысячи фунтов и потратила их на туфли и сумки

В городе Дерби, Великобритания, суд вынес приговор женщине, которая на протяжении полутора лет незаконно переводила себе на счет крупные суммы со счетов компании, в которой работала. Как сообщает британское издание Daily Mail, на эти деньги она покупала себе дизайнерские вещи.

33-летняя Хасния Османагич (Hasnija Osmanagic) работала в технологической компании помощником бухгалтера. С июня 2016 года по октябрь 2017 года она совершила несколько разных транзакций со счетов компании на сумму 39 тысяч фунтов (3,2 миллиона рублей). Эти деньги британка потратила на сумки от люксового бренда Louis Vuitton, часы Rolex и пару туфель Gucci.

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Обман раскрылся, когда ее начальство заметило несколько подозрительных переводов на неизвестные счета. После этого инцидента женщину сразу уволили, а ее дело передали в департамент по борьбе с мошенничеством полиции графства Дербишир.

Ранее у Османагич уже были проблемы с законом. Женщину несколько раз штрафовали за превышение скорости.

В начале апреля 2019 года британка призналась в содеянном, после чего суд приговорил ее к году и трем месяцам заключения. По словам детектива Гэвина Оуэна (Gavin Owen), история Хаснии Османагич должна стать примером для недобросовестных работников, а также для руководителей компаний, которым нужно следить за теми, кому они доверяют важную информацию.

В начале апреля сообщалось, что на британском острове Уайт женщина организовала сбор для больного ребенка, а затем скрылась с деньгами. Суд приговорил ее к условному заключению сроком на год, а также потребовал вернуть украденные средства.

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