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Крысу застукали за воровством бриллиантов

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В индийском штате Бихар крыса украла бриллиантовое украшение в ювелирном магазине. Об этом сообщает местная газета The New Indian Express.

Инцидент произошел 4 марта. Владелец магазина Дирадж Кумар (Dhiraj Kumar) пришел на работу и заметил пропажу бриллиантовых серег стоимостью около 23 тысяч рупий (21,7 тысячи рублей). Он заподозрил сотрудников в краже и проверил камеру видеонаблюдения.

На кадрах он обнаружил крысу, которая около 11 часов вечера взобралась на полку с украшениями, схватила желтую упаковку с драгоценностью и скрылась. Работники магазина тщательно обыскали помещение, однако не нашли украденную вещь.

Кумар решил, что крыса была воплощением индийского божества. «Я верю, что бог Ганеша проник в мой магазин в облике крысы, чтобы задобрить серьгами свою мать Парвати в индуистский праздник Махашиваратри (Maha Shivratri). Я счастлив, что для этого он выбрал мой магазин», — признался индиец и добавил, что, если и найдет серьги, пожертвует их в храм Кедарнатха.

В 2018 году американцы застукали крысу за воровством денег. Питомец пытался утащить в свою клетку 20-долларовые купюры, выложенные на диване. С ней сражался снимающий видео мужчина. Он просил грызуна отдать деньги, так как они были ему нужны, чтобы заплатить за аренду квартиры.

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