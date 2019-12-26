Владелец ресторана приманил клиентов лапшой с наркотиками

В Китае владельца одной из лапшичных арестовали после того, как стало известно, что он добавлял в продукты наркотики. Так бизнесмен хотел вызвать у клиентов зависимость, чтобы они возвращались в его заведение снова и снова, пишет World of Buzz.

Владелец ресторана признался, что таким образом хотел развивать свой бизнес. Одному из посетителей провели тест на наркотики, который оказался положительным. Он заявил, что никогда не принимал запрещенных веществ и объявил, что до теста ел лапшу в бульоне из улиток.

Во время обыска в заведении нашли улиточный порошок, в котором оказались запрещенные вещества. Также полицейские конфисковали 76 граммов опийного мака, кафе в итоге закрыли.

Хозяин заведения, имя которого не называется, в настоящее время находится под арестом. Ведется расследование, его детали пока не разглашаются. Известно, что мужчина начал выращивать мак несколько лет назад на участке около своего дома.

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