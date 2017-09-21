Конспиролог поведал о подсыпаемых в еду Трампу наркотиках

Ультраправый конспиролог Алекс Джонс заявил, что окружение американского президента Дональда Трампа кормит его печеньем с наркотиками. Об этом сообщает The Independnet.

По словам Джонса, в еду президента США на протяжении двух месяцев добавляли транквилизаторы, в результате чего его речь стала невнятной. «Известно, что большинству глав государств подсыпают наркотики. Сначала небольшие дозы, потом их увеличивают. Но Трамп настолько здоров физически, что еще не понял этого», — пояснил сторонник теории заговора.

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С его точки зрения, это делается для того, чтобы превратить главу государства в марионетку. Конспиролог посоветовал Трампу сделать анализ крови у независимых врачей.

Никаких доказательств своих слов Джонс не привел.

1 сентября Трамп объявил о проведении в США месяца борьбы с алкоголизмом и наркоманией. По его словам, от пристрастия к алкоголю и различным наркотикам, в том числе лекарственным опиоидам, страдают более 20 миллионов американцев. На борьбу с этой проблемой выделено уже более 500 миллионов долларов.

Трамп неоднократно заявлял в интервью, что никогда в жизни не употреблял спиртное и не курил, кроме того, он не пьет кофе. Причиной такого отношения к алкоголю стала смерть его старшего брата Фредерика из-за пагубного пристрастия.