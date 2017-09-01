Трамп объявил сентябрь месяцем борьбы с алкоголизмом и наркоманией

Президент США Дональд Трамп объявил сентябрь месяцем борьбы с алкоголизмом в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
По словам Трампа, от пристрастия к алкоголю и различным наркотикам, в том числе лекарственным опиоидам, страдают более 20 миллионов американцев. На борьбу с этой проблемой выделено уже более 500 миллионов долларов.
«Моя администрация преисполнена решимости избавить нашу страну от этих трагических реалий», — говорится в заявлении главы государства.
В августе сообщалось, что Трамп намерен ввести в США режим чрезвычайного положения из-за «опиоидной эпидемии», которая, по его словам, достигла национальных масштабов.
Трамп неоднократно заявлял в интервью, что никогда в жизни не употреблял спиртное и не курил, кроме того, он избегает кофе. Причиной такого воздержания стала смерть его старшего брата Фредерика от алкоголизма.