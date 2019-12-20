Живущий в аварийном доме мальчик попросил у российского губернатора квартиру

В российском городе Мурманске десятилетний Максим Камо, живущий в аварийном доме, попросил главу региона выделить ему с матерью квартиру взамен разрушающегося жилья. Комментарий появился на странице губернатора Андрея Чибиса в социальной сети во «ВКонтакте».

Мальчик написал, что живет в деревянном доме без горячей и холодной воды, вместо канализации — выгребная яма. «Наш дом на раселении, все соседи получили хорошие квартиры, только нам с мамой нечего не дают. Можно нам получить быстрее квартиру и желательно рядом с первой школой я там учусь. Сам устал без воды постоянно запохи от каналезации и очень далеко добирается до школы номер 1. Помогите пожалуйста нам с мамой получить квартиру!» — поделился он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Согласно сайту «Реформа ЖКХ», дом №18 по улице Пригородная, где живет Максим, был признан аварийным еще в 2016 году. Его должны были расселить к 30 декабря 2019 года, а снести — в 2025.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке. По его задумке владельцы аварийного жилья, которые хотят самостоятельно найти подходящую квартиру, должны будут платить сниженную ставку не выше трех процентов годовых.

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