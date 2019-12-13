Жители аварийного дома в российском городе предложили мэру пожить с ними

В Кургане жители многоквартирного здания на проспекте Машиностроителей записали видеообращение к местному градоначальнику Андрею Потапову, предложив ему заселиться в признанный аварийным дом, чтобы «ощутить на себе все тяготы жизни». Об этом сообщает URA.RU.

Видео опубликовал на своем канале в YouTube российский политик, депутат Курганской городской думы VII созыва Максим Пивоваров. «Пусть поживет здесь, пока идет строительство моста. Вот приглашаем вас пожить с нами. Соседями будем. Побудете в нашей шкуре», — заявили жители.

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Они отметили, что в настоящее время рядом с домом, имеющим статус аварийного, возводят мост. Это может ускорить процесс разрушения здания, полагают жители. Они также сообщили, что здание исключили из реализуемой в городе программы расселения ветхих домов. На время строительства моста им предложили переехать во временное жилье. «Дом весь рушится. В прекрасное время все упадет, и никто нас не спасет», — подчеркнула одна из жительниц.

По данным URA.RU, вопрос о состоянии здания поднимался на заседании городской думы 11 декабря. «На расселение дома требуется 150 миллионов рублей. Если уважаемые депутаты найдут 150 миллионов рублей, мы готовы расселить», — заявил тогда глава города Андрей Потапов.

Ранее, в ноябре, разваливающийся дом в городе Сухой Лог (Свердловская область) отремонтировали скотчем. Необычный способ спасения здания от разрушения запечатлели на видео.

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