В признанной аварийной семь лет назад российской многоэтажке рухнула стена

В квартире дома города Уссурийск Приморского края, признанного аварийным в 2012 году, обрушилась стена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной администрации.

По данным источника, обрушение стены произошло в субботу вечером, 16 ноября. «Сигнал от жителей поступил в Единую дежурную диспетчерскую службу в 21:41 по местному времени», — отметили в администрации. На место ЧП оперативно прибыли бригада скорой помощи, пожарные и полиция.

Дом обесточили, 13 человек эвакуировали, в том числе двух детей. Позже помещение на первом этаже, где произошел инцидент, осмотрели губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. Кроме того, они пообщались с жителями дома.

Оказалось, дом признали аварийным семь лет назад. В квартире, где произошло ЧП, никто не живет, однако иногда «появляются лица без определенного места жительства». По словам представителя муниципалитета, обрушившаяся стена не была несущей и не представляет угрозы зданию.

Жильцам предложили переселиться в гостиницы, но они предпочли вернуться в свои квартиры. Позднее в субботу дом подключили к электроснабжению.

Отмечается, что в ближайшие дни власти решат вопрос о проведении в доме экспертизы. Собеседник агентства пояснил, что аварийное здание включено в программу реновации жилья. «Жильцы будут переселены в новые квартиры в приоритетном порядке в следующем году, когда заработает программа», — заключил источник РИА Новости.

В октябре стало известно, что жителей нескольких аварийных домов в Магнитогорске захотели переселить в пострадавшую от взрыва многоэтажку. 31 декабря 2018 года там обрушился подъезд.

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