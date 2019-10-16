Жителей аварийных домов захотели переселить в пострадавшую от взрыва многоэтажку

Жители аварийных домов в Магнитогорске отказались переезжать в многоэтажный дом, где 31 декабря 2018 года в результате взрыва обрушился подъезд. Об этом пишет «Верстов.Инфо».
Жильцы пяти домов, подлежащих расселению, получили от местной администрации смотровые талоны на квартиры, находящиеся в проблемной многоэтажке. Если они откажутся от переезда именно в этот дом, то получат только денежную компенсацию, на которую, по мнению издания, приобрести нормальное жилье в городе невозможно. Другой вариант — ждать своей очереди на жилье в рамках областной программы по расселению, но это произойдет не раньше 2021 года.
Местные власти напомнили, что пострадавшее от взрыва здание официально признали пригодным для проживания. «Помещения предлагаются для осмотра после освобождения прежними собственниками», — заявили изданию в мэрии.
Магнитогорцы возмутились ситуацией и пожаловались президенту. «В этом доме 31 декабря 2018 года произошла большая трагедия, погибло большое количество людей. Дом реконструировали, сделали парк на месте разрушения, но эта трагедия всегда будет в наших сердцах. Все квартиры, которые нам предлагают, находятся в ужасном состоянии: старые окна, двери, сантехника в аварийном состоянии. Дом 1973 года постройки от наших далеко не ушел», — говорится в обращении.
Ранее стало известно о жительнице Магнитогорска Татьяне Писаревой, которой власти отказали в компенсации и предоставлении нового жилья. Женщина проживала в муниципальной квартире по улице Карла Маркса, 164 — в том самом здании, пострадавшем от взрыва. Оказалось, что по документам Писарева там не проживала, поэтому ее уведомили о выселении.