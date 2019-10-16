Жителей аварийных домов захотели переселить в пострадавшую от взрыва многоэтажку

Жители аварийных домов в Магнитогорске отказались переезжать в многоэтажный дом, где 31 декабря 2018 года в результате взрыва обрушился подъезд. Об этом пишет «Верстов.Инфо».

Жильцы пяти домов, подлежащих расселению, получили от местной администрации смотровые талоны на квартиры, находящиеся в проблемной многоэтажке. Если они откажутся от переезда именно в этот дом, то получат только денежную компенсацию, на которую, по мнению издания, приобрести нормальное жилье в городе невозможно. Другой вариант — ждать своей очереди на жилье в рамках областной программы по расселению, но это произойдет не раньше 2021 года.

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Местные власти напомнили, что пострадавшее от взрыва здание официально признали пригодным для проживания. «Помещения предлагаются для осмотра после освобождения прежними собственниками», — заявили изданию в мэрии.

Магнитогорцы возмутились ситуацией и пожаловались президенту. «В этом доме 31 декабря 2018 года произошла большая трагедия, погибло большое количество людей. Дом реконструировали, сделали парк на месте разрушения, но эта трагедия всегда будет в наших сердцах. Все квартиры, которые нам предлагают, находятся в ужасном состоянии: старые окна, двери, сантехника в аварийном состоянии. Дом 1973 года постройки от наших далеко не ушел», — говорится в обращении.

Ранее стало известно о жительнице Магнитогорска Татьяне Писаревой, которой власти отказали в компенсации и предоставлении нового жилья. Женщина проживала в муниципальной квартире по улице Карла Маркса, 164 — в том самом здании, пострадавшем от взрыва. Оказалось, что по документам Писарева там не проживала, поэтому ее уведомили о выселении.

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