Жительницу пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске решили выселить на улицу

Жительницу Магнитогорска Татьяну Писареву, чей дом пострадал от взрыва 31 октября 2018 года, выселяют из муниципальной квартиры. По документам Писарева там не проживала, поэтому власти отказали женщине в компенсации и предоставлении нового жилья. Об этом сообщает городской портал Челябинска 74.ru.

Несколько лет назад, по данным «Уральского меридиана», Татьяна Писарева потеряла свою законную квартиру из-за неудачной сделки с недвижимостью. Женщина с детьми оказалась на улице, поэтому местные власти предоставили ей муниципальное жилье в доме на проспекте Карла Маркса, 164. После взрыва в соседнем подъезде всем собственникам предложили выбрать — остаться в доме или переехать в другие квартиры с получением компенсации. У Татьяны никаких документов на жилплощадь не оказалось (она их пыталась оформить с 2010 года), в списки пострадавших ее не включили. Теперь, согласно извещению, женщина должна освободить помещение в течение пяти дней.

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В июле 2019 года Писарева пыталась решить в администрации вопрос с переселением, но ей было отказано. Тогда женщина устроила голодовку, вывесив растяжку на своем балконе. Акция совпала (по словам Татьяны — совершенно случайно) с рабочим визитом в город президента Владимира Путина. В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области заявили, что Писарева не зарегистрирована в квартире и документы, подтверждающие ее проживание и членов ее семьи на момент ЧС в данном жилом помещении, не были предоставлены.

«Посмотрите, в каких условиях я живу сейчас. Отопление дали, но в квартире собачий холод, потому что на кухне одно окно просто заколочено досками. Говорят, что деньги на ремонт выделялись управляющей компании. Но куда они ушли — неизвестно. Я не понимаю, зачем нужно было забирать нас с улицы и давать жилье, чтобы через некоторое время снова выбросить туда же?» — прокомментировала Татьяна обещания властей помочь ей с квартирой.

В Магнитогорске 31 декабря 2018 года в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 164 произошел взрыв. Частично обрушился один из подъездов, в результате погибли 39 человек, из них шестеро детей.

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