Власти Магнитогорска удивились жалобам жителей рухнувшего дома на оплату ремонта

Власти Магнитогорска удивились претензиям жильцов дома, частично обрушившегося в результате взрыва, из-за счетов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе городской администрации.
В настоящий момент жители многоэтажки платят за обслуживание и уборку лифтов, подъездов и придомовой территории. Кроме того, жильцам приходят счета по капитальному ремонту. В мэрии объяснили, что дом пострадал от взрыва, но стоит на своем месте, поэтому деньги направляются на его капитальный ремонт.
«Жители знали, что капитальный ремонт надо оплачивать. По коммунальным услугам оплата производится по факту проживания», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что ситуация является совершенно текущей и люди понимают, за что они платят, — этот вопрос поднимался на выездном совещании.
Накануне, 7 мая, портал Снег.tv сообщил, что граждане, проживающие в пострадавшей от взрыва магнитогорской многоэтажки, получили квитанции за ЖКХ со штрафами. Счета пришли людям несмотря на то, что в некоторых подъездах здания прекращено водо- и газоснабжение, а лифты не работают.
Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек. По официальной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. В конце марта дом признали пригодным для жизни.