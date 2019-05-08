Власти Магнитогорска удивились жалобам жителей рухнувшего дома на оплату ремонта

Власти Магнитогорска удивились претензиям жильцов дома, частично обрушившегося в результате взрыва, из-за счетов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе городской администрации.

В настоящий момент жители многоэтажки платят за обслуживание и уборку лифтов, подъездов и придомовой территории. Кроме того, жильцам приходят счета по капитальному ремонту. В мэрии объяснили, что дом пострадал от взрыва, но стоит на своем месте, поэтому деньги направляются на его капитальный ремонт.

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«Жители знали, что капитальный ремонт надо оплачивать. По коммунальным услугам оплата производится по факту проживания», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что ситуация является совершенно текущей и люди понимают, за что они платят, — этот вопрос поднимался на выездном совещании.

Накануне, 7 мая, портал Снег.tv сообщил, что граждане, проживающие в пострадавшей от взрыва магнитогорской многоэтажки, получили квитанции за ЖКХ со штрафами. Счета пришли людям несмотря на то, что в некоторых подъездах здания прекращено водо- и газоснабжение, а лифты не работают.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек. По официальной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. В конце марта дом признали пригодным для жизни.

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