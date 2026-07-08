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23:59, 8 июля 2026Мир

Трамп перепутал Зеленского с Путиным и Иран с Японией

Президент США Трамп перепутал Зеленского с Путиным и Иран с Японией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции саммита НАТО в Анкаре перепутал президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, а Иран с Японией.

Глава Белого дома спросил у журналистов, есть ли у них вопросы «к мистеру Путину», показывая на Зеленского.

Он также заявил, что Япония напала на американский авианосец, подразумевая действия Ирана. «Исламская Республика Япония атаковала наш авианосец», — сказал Трамп.

Ранее Трамп перепутал Иран с Венесуэлой, говоря об американской военной операции на Ближнем Востоке. «У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям», — сказал политик.

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