Дурова снова допросили во Франции

Павла Дурова снова вызвали на допрос в Париж

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова снова вызвали на допрос в Париж. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Спустя почти два года после того, как Дурову были предъявлены официальные обвинения, до сих пор нет доказательств в их подтверждение. Во Франции и в европейских судах поданы апелляции», — сообщили его адвокаты.

Утверждается, что допрос Дурова длился более шести часов. Это уже четвертый допрос основателя Telegram с момента предъявления ему в 2024 году обвинений в организованной преступности.

Ранее Дуров раскритиковал решение властей Индии о временной блокировке Telegram. «Telegram — это сила добра. Блокировка — даже временная — это ошибка», — заявил он.