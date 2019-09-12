Россияне случайно получили новое жилье и рассердились

В Коми жители поселка Выльтыдор отказались выселяться из аварийного дома, подлежащего сносу. Они обратились в прокуратуру с требованием не сносить жилье, а просто сделать небольшой ремонт. Об этом пишут «Невские новости».

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Речь идет о двухэтажном деревянном доме по адресу Механическая улица, дом 3, который был построен в середине XX века. Здание попало в федеральную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья после экспертизы, которая была проведена по заявлению одного из собственников. Он собрал подписи своих соседей, убедив их, что речь идет о просьбе ускорить капитальный ремонт дома. Однако вместо капремонта проживающие в доме люди получили уведомления о переселении.

Жильцы утверждают, что дом находится в удовлетворительном состоянии. По их мнению, необходимо лишь обшить фасад здания и отремонтировать кровлю. Однако строение уже вычеркнули из очереди на капремонт и взносы с жителей собирать не планируют. Для пересмотра результатов экспертизы гражданам нужно будет снова обратиться в комиссию, чтобы та повторно обследовала здание. Но шансов отменить прежнее решение, по информации издания, мало.

Программа по переселению из аварийного жилья стартовала в 2008 году и выполнялась в несколько этапов. Последний этап, который стартовал в 2019-м, реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется, что до 2024 года из непригодного для жизни жилья переселят 530,9 тысячи граждан. Из бюджета страны на эти цели выделят около полутора триллионов рублей.

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