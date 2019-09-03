Российский прокурор предложил отдать дом чиновника многодетной семье

В Первоуральске Свердловской области дом бывшего чиновника, у которого забрали недвижимость по решению суда, предложили отдать многодетной семье. С такой инициативой выступил прокурор Владимир Курочкин, пишет издание «Шайтанка».

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На совещании со следственным комитетом и полицией новый прокурор Первоуральска обратился с вопросом к главе администрации города Игорю Кабецу. Курочкин поинтересовался статусом дома бывшего начальника отдела транспорта и связи управления ЖКХ и строительства Первоуральска Валерия Муравьева. На данный момент у него изымают недвижимость по решению суда.

«Игорь Валерьевич, у нас с вами есть вопрос о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. У Муравьева хороший дом. Двухэтажный. У нас с вами есть многодетная семья из пяти человек. Отдайте этот дом им. Пусть они живут. Классический живой пример — всю власть народу», — заявил прокурор. «Посмотрим», — ответил мэр.

Во время проверки деклараций депутатов и чиновников местная прокуратура обнаружила, что стоимость дома жены бывшего чиновника Валерия Муравьева превышает суммарный доход семьи за три года — более 5,3 миллиона рублей, включая земельный участок. Еще в 2016 году власти направили в суд иск с требованием забрать эту недвижимость в собственность государства. Суд иск удовлетворил. Однако супруга Муравьева отказалась покидать дом, выселить женщину пытаются до сих пор.

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