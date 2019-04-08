Пережившие пожар мать и семеро детей получили новое жилье

Власти Ямало-Ненецкого округа предоставили новые квартиры многодетной матери с семью детьми и еще одной семье, потерявшим свое жилье во время пожара в поселке Сюнай-Сале. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Ямальского района.

«Погорельцам предоставлены две трехкомнатные квартиры маневренного фонда, в них сделан косметический ремонт, есть электроплиты и чайники. По поручению главы Ямальского района, в субботу каждому человеку выдали раскладушки с матрасами, подушки, одеяла и минимальный набор необходимой одежды и обуви», — сказал собеседник агентства.

Двухквартирный жилой дом, в котором жили 11 человек, загорелся в ночь на 6 апреля и был полностью уничтожен огнем. Жильцы успели вынести из него только документы. Местные власти сразу же объявили о сборе вещей для пострадавших. В первый же день после пожара были собраны три коробки с вещами. Администрация района обещала погорельцам помочь с восстановлением утраченных документов.

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