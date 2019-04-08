Тяжело пострадавшим в «Зимней вишне» выплатят крупное пособие

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выплатить 400 тысяч рублей единовременного пособия гражданам, которые получили тяжкий вред здоровью в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Коллегии администрации Кемеровской области поручено предоставить в МЧС списки тяжело пострадавших в пожаре.

Медведев также распорядился выделить МЧС из резервного фонда правительства 3,2 миллиона рублей, которые должны пойти на выплаты единовременного пособия.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной возгорания стало короткое замыкание. В уголовном деле о пожаре 15 обвиняемых, в том числе бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов, экс-глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, глава фирмы-поставщика противопожарных систем Игорь Полозиненко. Потерпевшими признаны более 450 человек, 83 из них — родственники погибших.

За каждого погибшего в «Зимней вишне» их семья было выплачено 3 миллиона рублей из федерального бюджета и два миллиона — из регионального. Также Красный Крест выделил еще миллион рублей за каждого умершего. Два миллиона выплачивали из специального фонда пожертвований. Выжившим пострадавшим заплатили от 400 до 800 тысяч рублей в зависимости от серьезности полученных травм.

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