Совладелец «Зимней вишни» дал Кузбассу «очень, очень много» денег

Совладелец сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Денис Штенгелов является крупнейшим инвестором Кузбасса. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на Красноярском экономическом форуме, передает РБК.

«Это вообще один из самых больших инвесторов. Он очень, очень много инвестирует и в Кузбасс, и в социальную сферу», — сказал Цивилев.

Материалы по теме Черные дни Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года

Ранее стало известно, что состояние Штенгелова, который является владельцем холдинга по производству снеков и кондитерских изделий «КДВ Групп», за год увеличилось на 50 миллионов долларов — до 650 миллионов. Предприниматель являлся совладельцем большей части площадей в «Зимней вишне», оперативным управлением ТЦ занимались менеджеры дочерней компании «КДВ Групп» — «Кемеровского кондитерского комбината».

25 марта бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского задержали в Польше.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из них — дети. По уголовному делу о пожаре проходят обвиняемыми 15 человек, в том числе бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов, экс-глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, глава фирмы-поставщика противопожарных систем Игорь Полозиненко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!