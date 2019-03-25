Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Состояние основного владельца торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова за год с момента пожара в ТЦ, в котором погибли 60 человек, увеличилось на 50 миллионов долларов, до 650 миллионов. Об этом пишет Forbes.

Штенгелов является владельцем холдинга «КДВ Групп» — одного из крупнейших в России производителей снеков и кондитерских изделий. Холдинг выпускает порядка 700 наименований продуктов под 40 торговыми марками, в числе которых «Бабушкины семечки», печенье и шоколад «Яшкино», сухарики «Кириешки», снеки BEERка.

Также Штенгелов владеет пакетом акций, близких к контрольному, в динамично развивающейся розничной сети «Ярче!». По данным Forbes, за три года с момента основания сеть «Ярче!» открыла более 500 магазинов в регионах Сибири и вышла на рынок Москвы. В 2018 году Штенгелов с состоянием в 600 миллионов долларов впервые вошел в список 200 богатейших бизнесменов России, заняв в нем 175-ю строчку.

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Как отмечает издание, 2018 год оказался самым сложным в карьере Штенгелова в связи с пожаром в «Зимней вишне». Предприниматель являлся совладельцем большей части площадей торгово-развлекательного центра. На момент пожара он был за рубежом, однако включился в процесс оказания помощи пострадавшим. Сумма выплат семьям жертв со стороны структур бизнесмена составила 192 миллиона рублей.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Пожар стал одним из четырех крупнейших в России по числу жертв за 100 лет.

По данным Forbes, Штенгелов не занимался оперативным управлением торгового центра, эти задачи выполняли менеджеры Кемеровского кондитерского комбината — дочерняя компания «КДВ Групп», которая управляла и владела торговым центром. В настоящее время они находятся под стражей.

Как стало известно 25 марта, бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината и экс-совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского задержали в Польше. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции. После пожара правоохранительные органы не называли Штенгелова среди вероятных фигурантов расследования.

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