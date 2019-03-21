МЧС спустя год признало адекватными действия пожарных в «Зимней вишне»

МЧС России проанализировало действия пожарных в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в марте прошлого года и пришло к выводу, что они были адекватными ситуации. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил замдиректора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований министерства Сергей Сивенков, передает ТАСС.

«В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации», — сказал Сивенков.

Он напомнил, что двое пожарных сейчас находятся под следствием, которое должно дать оценку их действиям.

После пожара в «Зимней вишне» МЧС увеличил численность дежурных караулов и тактических занятий в зданиях с массовым пребыванием людей, добавил Сивенков.

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25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. Погибли 60 человек, 37 из них — дети. 15 человек проходят обвиняемыми по уголовному делу. Среди них — бывший начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин. Генин обвиняется в халатности, Бурсин — в нарушении устава и требований безопасности при тушении пожара.

Под следствием также находятся бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов и начальник управления надзорной деятельности Григорий Терентьев, экс-руководитель региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова. В числе других фигурантов — глава фирмы-поставщика противопожарных систем Игорь Полозиненко, гендиректор компании-владельца здания Юлия Богданова.

Через несколько дней после пожара губернатор Кузбасса Аман Тулеев, который во время возгорания не приехал на место трагедии, а позже назвал вышедших на митинг горожан «бузотерами», подал в отставку. Тогдашний глава МЧС Владимир Пучков не вошел в состав нового правительства России, сформированного в мае 2018 года.

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