Российские пожарные откачали надышавшегося угарным газом кота

mchs_spassk_dalniy_20ofps / Instagram

В Спасске-Дальнем пожарные вынесли из задымленной квартиры кота и откачали умирающее животное. Видео случившегося появилось в Instagram.

Пожар произошел 6 апреля в квартире многоэтажного дома, следует из описания к видео. Кот по кличке Степка надышался угарным газом в задымленной квартире и едва не умер. Пожарные вынесли его из зоны задымления и сделали животному массаж грудной клетки. На кадрах видно, как кот начинает самостоятельно дышать и мяукать.

Уточняется, что кот остался жив. Его вернули хозяевам.

В марте спасатели в Магадане эвакуировали из горящей квартиры женщину, собаку и двух надышавшихся дымом котов, которых пришлось экстренно реанимировать. Видео со спасением животных появилось в сети. На кадрах видно, как один из пострадавших котов лежит в кислородной маске, а пожарный делает ему искусственный массаж сердца. На заднем плане другой кот дышит самостоятельно, его пытаются привести в чувство. Оба животных выжили. Откачавших котов пожарных наградили за мужество и отвагу.

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