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Российские пожарные вытащили котов из горящего здания и вернули их к жизни

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vesma.today / Instagram

Спасатели в Магадане эвакуировали из горящей квартиры женщину, собаку и двух котов. Последние надышались дымом, и их пришлось экстренно реанимировать. Об этом сообщает портал «Весьма», который опубликовал видео с места событий.

На кадрах видно, как один из котов лежит в кислородной маске, а пожарный делает ему массаж, стимулируя дыхание. На заднем плане другой питомец дышит самостоятельно, его пытаются привести в чувство. По информации портала, оба животных выжили.

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