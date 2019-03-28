Российские пожарные вытащили котов из горящего здания и вернули их к жизни

vesma.today / Instagram

Спасатели в Магадане эвакуировали из горящей квартиры женщину, собаку и двух котов. Последние надышались дымом, и их пришлось экстренно реанимировать. Об этом сообщает портал «Весьма», который опубликовал видео с места событий.

На кадрах видно, как один из котов лежит в кислородной маске, а пожарный делает ему массаж, стимулируя дыхание. На заднем плане другой питомец дышит самостоятельно, его пытаются привести в чувство. По информации портала, оба животных выжили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!