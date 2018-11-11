Россия
 
Последние новости
Разговору Путина и Трампа помешали
МИД увидел подтекст в задержании российского журналиста в США
Аршавин объявил об уходе из футбола
Трамп не подал руки Порошенко
В Египте обнаружены редкие мумии
В «Роскосмосе» решили применить сталинские методы
Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос
Макрон потрогал Трампа и оказался в центре внимания
Путин показал Парижу свой «Кортеж»
Новости партнеров

В Забайкалье спасли вмерзшую в лед собаку

Перейти в «Мою Ленту»

В Забайкальском крае спасатели освободили собаку, которая вмерзла в лед местного озера. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательную службу «Забайкалпожспас».

По словам спасателей, во время объезда прибрежной зоны озера Кенон они заметили собаку, которая долгое время лежала на одном месте. Когда они приблизились к животному, оказалось, что его задние лапы и хвост вмерзли в лед и собака не могла выбраться самостоятельно.

«С помощью имеющихся инструментов спасатели освободили собаку из ледяной ловушки и доставили ее на берег», — рассказали в поисково-спасательной службе. После этого животное отогрели и накормили, а затем отпустили.

Ранее в воскресенье сообщалось, что несколько подростков из Омска отреагировали на сообщения в соцсетях о вмерзших в лед лебедях и спасли пернатых. Птиц перевезли на страусиную ферму, закрытую для посетителей до весны следующего года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Нормальные пацаны из Омска» спасли замерзших лебедей
Американец прыгнул на медведя и вырвал пса из пасти хищника
Женщина залезла в канализацию ради спасения утят
Другие материалы рубрики
Россия00:03 9 ноября

«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»

Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
14:0610 ноября

Захарова рассказала о роли «кульбита Бабченко» в судьбе журналистики

10:36Сегодня

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени 

13:37Сегодня

Путин показал Парижу свой «Кортеж»

Россия00:01 7 ноября

«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»

Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
08:49Сегодня

Компонент ракетного топлива решили послать «Почтой России»

20:2610 ноября

Глава избиркома Хакасии обвинил КПРФ в незаконной агитации

09:5010 ноября

Полыхающий в Петербурге гипермаркет попал на видео

Россия00:0124 сентября

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
00:43Сегодня

Подмосковная семья поела грибов и умерла

14:5410 ноября

Жительнице Краснодара отказали в лекарстве со словами «хоть ты сдохни»

13:41 7 ноября

Отрубившего руки жене россиянина потребовали посадить на 17 лет

Россия
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Путин показал Парижу свой «Кортеж»
Компонент ракетного топлива решили послать «Почтой России»
Глава избиркома Хакасии обвинил КПРФ в незаконной агитации
Подмосковная семья поела грибов и умерла
Все материалы
Мир
Вот и всплыли
Их родина исчезла с лица Земли. Теперь они живут в грязи у соседей
Разговору Путина и Трампа помешали
МИД увидел подтекст в задержании российского журналиста в США
Трамп не подал руки Порошенко
Макрон потрогал Трампа и оказался в центре внимания
Трамп, женщины и геи
Кто победил на выборах в Америке
«Вы все — обезьяны»
Китай вез в Африку деньги и надежду, а привез ненависть и унижения
Все материалы
Бывший СССР
Балтийский картель
Эстонские каратисты мечтали завалить США наркотиками. Им помешал «колумбиец»
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
На Украине Меркель обвинили в сговоре с Путиным
В Донбассе начались выборы глав республик и депутатов парламентов
Киев анонсировал новые санкции из-за «циркового представления» России в Донбассе
Порошенко из Парижа попросил жителей Донбасса не голосовать
Украинские раскольники отказались возглавить новую церковь
Все материалы
Экономика
Бизнес на костях
Почему выгодно вкладывать деньги в крематории и кладбища
Сказочное Бали
После запуска нового рейса авиакомпании «Россия» Индонезия стала ближе
Большой развод
Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства
Бюджет России потеряет миллиарды
Оператору «Северного потока» запретили выплаты «Газпрому»
Россияне смогут следить за качеством продуктов
Китайская компания решила погасить долги ветчиной
Все материалы
Силовые структуры
«Оружие появляется, когда кончаются слова и деньги»
Он объявил войну авторитетам Кавказа. Криминальный мир считает его мудрецом
«Если есть деньги и связи, можно сидеть комфортно»
 
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды
Обедавший крабами бандит-«цапок» подавился морально
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Проверка колонии с обедавшим крабами бандитом-«цапком» сорвалась
Силовики начали розыск молодых анархистов в Москве
Все материалы
Наука и техника
Зеленый сонник
Какой оказалась самая жуткая игра 2018 года: обзор Call of Cthulhu
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Ядерный привет
Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
Астрономы предупредили о приближении мертвой кометы-черепа
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян
В «Роскосмосе» решили применить сталинские методы
Все материалы
Спорт
Александр Усик«Его победят только великие»
Украинский чемпион Усик разбил британца и защитил титулы
Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос
Черчесов указал на ревность Германии
Боец UFC согнулся пополам и нокаутировал соперника локтем
Британец решил уйти из бокса после нокаута от «величайшего» Усика
Российская фигуристка захотела «надрать задницу» Трампу
Усик отправил Белью в нокаут и защитил титул Абсолютного чемпиона мира
Все материалы
Культура
Приказали долго пить
Что превращает людей в пьяниц и алкоголиков?
«Он видел, как Полина глотает сырые яйца»
Почему Толстой и Достоевский плевались от кокетства Тургенева
Hieronymus Bosch. «Tondal's Vision»Непристойность и плодородие
Откуда в древности появились обезьяны и святые-монстры
Трамп наградил Элвиса Пресли
Шейх Мансур«Пробыл он без дыхания целый день и ночь, а утром восстал»
Как пастух стал Имамом Северного Кавказа
Пьер Нарцисс открестился от побоев пивной кружкой
Скелеты Лос-Анджелеса
Кино недели: новая девушка с татуировкой дракона и как стать голливудским бомжом
Все материалы
Интернет и СМИ
Сосут соки
Они считают, что мастурбация уничтожает белых мужчин. А виноваты во всем евреи
Жену Мамаева снова начали шантажировать
Планета самоуничтожения
Люди живут по звериным законам и истребляют друг друга. Природа им помогает
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
Реалистично изображающий роды торт вызвал омерзение у пользователей сети
Главред «Медузы» подал в отставку после скандала
WSJ увидело в убийстве саудовского журналиста следы дела Скрипалей
Все материалы
Ценности
Андрей Шишкин. «Царь Иван»«Утирали губы рукой и сморкались на пол»
Как развлекался самый кровавый русский царь
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Новые ацтеки
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся
Неожиданный цвет стал новым трендом
Определен лучший в мире сыр
Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах
Ким Кардашьян с семьей покинула дом из-за пожаров
Все материалы
Путешествия
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«Рыбы здесь больше, чем воды»
Высохшее море, водка и огромные суслики: что россиянин нашел в Казахстане
Украинский пилот совершил вынужденную посадку из-за потасовки на борту
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
Пролежавшего весь полет в сумке похищенного ребенка нашли в аэропорту
Самолет упал через несколько секунд после взлета
Все материалы
Из жизни
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
«Нормальные пацаны из Омска» спасли замерзших лебедей
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Вдова завещала миллионы евро сыновьям и посуду дочерям
Сирийцы устроили массовую свадьбу
Все материалы
Поросячий восторг
Американские гонки с поросятами — как Ниф-Ниф и Наф-Наф стали спортсменами
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Видео: Мерседес за 18 млн
Самый дорогой Mercedes-купе в России — почему SLS AMG столько стоит?
Лучшие кастом-мотоциклы года
Российский кастом-байк Insomnia победил в чемпионате мира — как он выглядел и с кем конкурировал?
Мотоцикл «Урал» с коляской стал электрическим
Стала известна дата премьеры нового седана Toyota Corolla
Часть автомобильной коллекции фронтмена Jamiroquai пустят с молотка
Все материалы
Дом
Малые формы
Он убирает из городов все лишнее и превращает дома в шедевры
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Крымскую недвижимость признали непривлекательной
Названы лучшие для автомобилистов города России
Русское качество
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости
Далеко и надолго
Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой
Все материалы