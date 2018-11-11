В Забайкалье спасли вмерзшую в лед собаку

В Забайкальском крае спасатели освободили собаку, которая вмерзла в лед местного озера. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательную службу «Забайкалпожспас».

По словам спасателей, во время объезда прибрежной зоны озера Кенон они заметили собаку, которая долгое время лежала на одном месте. Когда они приблизились к животному, оказалось, что его задние лапы и хвост вмерзли в лед и собака не могла выбраться самостоятельно.

«С помощью имеющихся инструментов спасатели освободили собаку из ледяной ловушки и доставили ее на берег», — рассказали в поисково-спасательной службе. После этого животное отогрели и накормили, а затем отпустили.

Ранее в воскресенье сообщалось, что несколько подростков из Омска отреагировали на сообщения в соцсетях о вмерзших в лед лебедях и спасли пернатых. Птиц перевезли на страусиную ферму, закрытую для посетителей до весны следующего года.

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