«Нормальные пацаны из Омска» спасли замерзших лебедей

Несколько подростков из Омска отреагировали на сообщения в соцсетях о вмерзших в лед лебедях и спасли пернатых. Об этом пишет портал Om1.ru.

Издание поясняет, что спасатели и чиновники из регионального Министерства природных ресурсов и экологии прибыли на озеро, увидели, что птицы, вопреки сообщениям, не заключены в ледяную ловушку, и уехали. Позднее один из очевидцев обратил внимание, что птицы совсем молоды и еще не умеют летать. «Никто ничего не смог сделать, мы с пацанами бегали по озеру, поймали всех четверых лебедей, передали их людям из ветеринарной клиники, все с ними будет хорошо», — рассказал он.

Позднее стало известно, что птиц перевезли на страусиную ферму, закрытую для посетителей до весны следующего года. Также выяснилось, что у одного из птенцов сломано крыло, волонтеры и зоозащитники решили собрать деньги на консультацию орнитолога.

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