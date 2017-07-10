В Подмосковье обнаружили краснокнижного орла-карлика

Редкого пернатого хищника — орла-карлика после почти тридцатилетнего отсутствия обнаружили биологи в Луховицких лесах Подмосковья. Об этом сообщает сайт телеканала «360» в понедельник, 10 июля.

«Московская область — северная граница ареала этой перелетной птицы, которая зимует в Азии и Африке. Орел-карлик — быстрый, маневренный хищник, который охотится на более мелких птиц, грызунов, ящериц и змей», — рассказал министр экологии региона Александр Коган.

Он напомнил, что в последний раз гнездование орла-карлика были зафиксировано в регионе в конце 1990-х годов.

26 июня сообщалось, что пара черных аистов, которые не селились в Подмосковье почти сто лет, дала потомство. Гнездо краснокнижных птиц биологи обнаружили в лесу на западе Мособласти в середине прошлого месяца. Тогда власти региона заявили, что если появятся птенцы, то участок леса, где они обитают, сделают памятником природы регионального значения.

Орел-карлик — самый маленький из всех орлов, его вес не превышает 500-900 граммов. Он обитает в Африке, Австралии, Южной Азии, иногда встречается в Южной Европе, а также в Казахстане и России. По данным интернет-энциклопедии, птица очень доверчива и любопытна.