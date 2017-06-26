Вернувшиеся в Подмосковье спустя столетие черные аисты дали потомство

Пара черных аистов, которые не селились в Подмосковье почти сто лет, дала потомство. Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

«В результате мониторинга, организованного Минэкологии, удалось установить, что у четы черных аистов, поселившихся в одном из западных районов Подмосковья, появился птенец», — говорится в сообщении.

По словам министра экологии Подмосковья Александра Когана, птенец чувствует себя хорошо, родители постоянно прилетают его кормить. «Чтобы не доставить дискомфорта птицам, (...) наблюдения проводятся краткосрочно и как можно более незаметно», — отмечают в министерстве.

В середине июня биологи обнаружили в лесу на западе Мособласти гнездо краснокнижных черных аистов, которых не было в регионе около сотни лет. Тогда власти региона заявили, что, если появятся птенцы, то участок леса, где они обитают, сделают памятником природы регионального значения.

Черный аист — редкая, очень осторожная и скрытная птица. В отличие от белого аиста держится вдали от человека, в глухих и труднодоступных местах.

