Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку. Об этом сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала жена машиниста Ирина Кириллова «Бумаге», он вовремя заметил привязанного у станции Антропшино пса и остановил состав. Она сообщила об инциденте зоозащитникам, но когда те приехали, собака уже убежала.

В этом районе уже обнаруживали привязанных к рельсам собак, сообщила изданию зоозащитница Вероника Вершинина. Ранее зоозащитники спасли овчарку, которой поезд разбил морду и отрезал лапу.

В марте сообщалось о жительнице Татарстана, которая выложила в соцсети фотографию с отрезанной головой собаки и лежащими в ее пасти тюльпанами. По версии зоозащитников, собаку расчленила живущая в Альметьевске 36-летняя многодетная мать Файруза Канафеева — «догхантер и ветеринар улиц», которая борется с бродячими псами. Зоозащитники отметили, что так она поздравила женщин с 8 Марта «в свойственной ей манере»

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