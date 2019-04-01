Откачавших котов российских пожарных наградили за мужество и отвагу

Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил пожарных, которые спасли из огня и откачали двух котов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что на последнем заседании правительства благодарственные письма вручили пяти сотрудникам пожарной части №20 Магадана: Владимиру Семибокову, Леониду Алексееву, Андрею Грицаеву, Андрею Бондаренко и Михаилу Грудинину.

Отдельно отметили пожарного Владислава Годицкого, который принял участие в тушении пожара в свой выходной день. Он проезжал мимо места возгорания, увидел дым и бросился на помощь. Пожарный выбил окно, проник в горящий дом, отыскал там женщину и мужчину и вынес их на улицу.

Видео со спасением котов появилось в сети 28 марта. На кадрах видно, что один из пострадавших котов лежит в кислородной маске, а пожарный его реанимирует при помощи искусственного массажа сердца. На заднем плане другой кот дышит самостоятельно, его пытаются привести в чувство. Оба животных выжили.

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