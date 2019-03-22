Российский студент спас семью из горящего дома

Студент Уренского индустриально-энергетического техникума Артем Потехин спас из горящего дома семью из трех человек. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Нижегородской области.

По денным источника, инцидент произошел ночью 15 марта в селе Носовая Краснобаковского района. Житель села Семеново Потехин ехал на машине, когда увидел яркую вспышку из-под кровли дома. Он остановился и вышел на улицу. Через несколько минут крыша дома загорелась, и молодой человек побежал на помощь.

19-летний студент выломал входную дверь и на ощупь начал искать хозяев дома, которых обнаружил спящими. Он разбудил пятилетнюю девочку и ее 49-летнего отца и помог им выбраться, а затем вернулся в горящий дом и на руках вынес 39-летнюю женщину.

Когда приехали спасатели, дом почти полностью сгорел. Причиной возгорания стал неисправный дымоход печи.

Сообщается, что семья не пострадала. В МЧС намерены наградить молодого человека за проявленные мужество и героизм.

В сентябре 2018 года в Ульяновской области девятилетний мальчик сумел спасти из загоревшегося дома двух малышей и свою мать. Возгорание было ликвидировано, но к этому времени огонь полностью уничтожил здание и надворные постройки.

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