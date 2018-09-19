Девятилетний мальчик спас из горящего дома двух малышей и свою мать

В Ульяновской области девятилетний Павел Иванов сумел спасти из загоревшегося дома в селе Байдуллино трех человек, говорится на сайте регионального управления МЧС в среду, 19 сентября.

«Первым делом незамедлительно вывел на улицу своих малолетних племянниц: годовалую Алису и двухгодовалую Виолетту. Затем мальчик вернулся в дом и разбудил мать», — отмечено в сообщении.

Предполагаемой причиной пожара стала «детская шалость с огнем». Причастен ли к ней мальчик спасатели не уточнили. Однако по тексту получается, что он первым обнаружил возгорание.

Пожар произошел 14 сентября. Пожарных вызвали очевидцы. Первое прибывшее на место подразделение уже зафиксировало открытое горение здания. Через 17 минут возгорание было ликвидировано, но к этому времени огонь полностью уничтожил жилище и все надворные постройки.

В сентябре прошлого года девятилетняя Милана Юсупова из дагестанского села Бабаюрт спасла из горящей квартиры двух детей пяти и шести лет. Третьеклассница зашла в дом, заметив дым и услышав голоса детей, звавших на помощь.

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