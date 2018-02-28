Красноярский подросток спас семью из огня

В Красноярском крае 15-летний житель села Тертеж Манского района Вадим Липатников спас свою семью во время пожара, пишет газета «Наш Красноярский край».

«Когда мне доложили, куда у нас уехал расчет, скажем так, мы готовились к худшему. Я знал, что здесь многодетная семья, есть ребенок-инвалид. Только благодаря грамотным действиям школьника трагедии не случилось», — рассказал начальник районной пожарной части Святослав Коромыслов.

В благодарность Вадим получил от спасателей именные часы.

Пожар произошел ночью 5 февраля. Подросток заметил его первым, разбил окно и помог выбраться на улицу матери, двум сестрам и племяннице. После чего вынес на руках через огонь старшую сестру — инвалида детства.

Ранее в январе сообщалось о школьнике из Североморска, которого наградили за спасение тонувшей в озере женщины.

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