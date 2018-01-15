Североморского школьника наградили на спасение тонувшей женщины

Спасший тонувшую женщину юный североморец Егор Фесенко получил медаль «За мужество в спасении», передает Murman.ru.

Награду от Российского союза спасателей ему передала сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. «Мужественность, смелость, сила характера не зависят от возраста. Егор — настоящий герой, достойный гражданин страны и настоящий человек», — отметила она.

Свой подвиг школьник совершил летом прошлого года на каникулах в Калининграде. Отдыхая на озере Верхнее, молодой человек увидел в воде человека, нуждавшегося в помощи, и был единственным, кто сразу поплыл ему навстречу.

Парень вытащил пострадавшую на берег. Другие очевидцы вызвали на место скорую и полицию. Женщину госпитализировали.

В сентябре сообщалось о ямальском школьнике Николае Салиндере, который спас оленевода. Вездеход мужчины заглох и ушел под воду во время переправы. Пока его напарник надувал резиновую лодку, мальчик умудрился накинуть на тонувшего аркан и вытянул его на сушу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



