Уральского подростка наградят за спасение тонувшего пенсионера

В главке МЧС по Свердловской области представили к награде 15-летнего школьника Никиту Тарасова, который спас тонувшего в пруду пенсионера, сообщили ТАСС в пресс-службе управления спасательного ведомства по региону.

«Дядя Паша барахтался-барахтался и ушел под воду. Думал, он нырнул, смотрю, минуты две он не всплывает. Я разделся и нырнул за ним», — процитировали мальчика в МЧС.

Дата и обстоятельства инцидента не уточняются. Подросток вытащил тонувшего мужчину — соседа его семьи по даче — из пруда и оказал первую помощь. За это школьника собираются наградить медалью «За спасение погибающих на водах».

В марте двое учеников 8-го и 9-го классов астраханской школы спасли провалившихся под лед на речной протоке детей. Они прыгнули в воду, помогли тонувшим выбраться из нее, а затем вылезли из протоки сами.