Первоклассник из Югры спас жизнь упавшему в канализационную шахту другу

В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) восьмилетний мальчик спас друга, упавшего в канализацию с высоты восьми метров. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МВД.

Сообщается, что упавший ребенок госпитализирован с многочисленными травмами. Сотрудники МВД выяснили, что двое первоклассников гуляли во дворе дома. Они увидели канализационный люк, после чего один из мальчиков прыгнул на него. Крышка люка проломилась, и ребенок полетел вниз.

Второй мальчик не растерялся и позвал на помощь взрослых. Со слов правоохранителей и медиков, только вовремя оказанная помощь спасла ребенку жизнь. В канализационной шахте стояла вода, а над головой первоклассника висел тяжелый металлический крюк, который мог упасть на него в любой момент, комментируют в пресс-службе. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

В конце марта на премию МЧС «Горячее сердце», присуждаемую детям, проявившим себя в экстремальных ситуациях, выдвинули четырехлетнюю девочку из Тувы Салгану Салчак, прошедшую восемь километров по тайге ради помощи своим умирающей бабушке и слепому дедушке. В феврале утром Салгана заметила, что бабушка не двигается. Ее слепой дедушка не мог ничем помочь и отправил свою внучку к соседям. Салгана за четыре часа в сильный мороз добралась до чабанской стоянки и позвала помощь.