Прошедшую восемь километров по тайге тувинскую девочку выдвинули на премию МЧС

Уполномоченный по права ребенка в России Анна Кузнецова предложила номинировать на премию МЧС «Горячее сердце» четырехлетнюю девочку из Тувы Салгану Салчак, прошедшую восемь километров по тайге для помощи своим умирающей бабушке и слепому дедушке. Об этом сообщает kp.ru.

«Ее поступок должен быть оценен по достоинству. Девочка ради родных совершила подвиг», — сообщила Кузнецова, добавив, что она взяла ситуацию Салганы под личный контроль, как и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Омбудсмен отметила, что мать девочки, против которой возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), не будет лишена родительских прав. «Вопрос о возвращении Сагланы в семью решен», — подчеркнула Кузнецова.

В настоящее время ребенок находится в социальном центре, тяжелых последствий для здоровья поход ей не принес. В скором времени, отмечает kp.ru, органы опеки и попечительства Тувы отправят ее к матери.

Как стало известно 11 марта, в феврале четырехлетняя Салгана Салчак утром заметила, что бабушка не двигается. Ее слепой дедушка Борбак не мог ничем помочь и отправил свою внучку к соседям. Салгана за четыре часа в сильный мороз добралась до чабанской стоянки и смогла позвать на помощь, однако к моменту приезда врачей ее бабушка скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Днем позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении матери девочки.