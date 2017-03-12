Дело возбудили против матери прошедшей 8 километров по тайге девочки

Уголовное дело возбудили в Туве в отношении матери четырехлетней девочки, которая прошла восемь километров по тайге, чтобы позвать помощь для своей умирающей бабушки. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по республике.

31-летнюю жительницу Тере-Холмского района заподозрили в том, что оставила ребенка в опасности. Известно, что девочка находилась с бабушкой и незрячим дедушкой, которые живут в труднодоступном месте Салдам-Белдир. При этом мать знала, что пенсионеры не могут обеспечить безопасность ребенка.

Расследованием уголовного дела занимается руководство следственного управления. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Как стало известно 11 марта, однажды утром в феврале четырехлетняя Салгана Салчак заметила, что бабушка не двигается. Дедушка не мог ничем помочь и отправил свою внучку к соседям. Девочка за четыре часа в сильный мороз добралась до чабанской стоянки и смогла позвать на помощь, однако к моменту приезда врачей ее бабушка скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

В результате произошедшего девочка оказалась в больнице с переохлаждением. Ее жизни ничто не угрожает.

