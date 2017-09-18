Восьмиклассник на Ямале заарканил тонувшего в реке оленевода

Школьник Николай Салиндер спас тонувшего в реке ямальского оленевода, передает информагентство «ЯТВ» в понедельник, 18 сентября.

Восьмиклассник вытащил мужчину из воды, накинув на него аркан.

Инцидент произошел два месяца назад, когда мальчик на летних каникулах помогал старшим перегонять стада оленей. Вездеход пастуха заглох во время переправы и ушел под воду, после чего мужчина тоже стал тонуть. Напарник оленевода стал надувать резиновую лодку, чтобы добраться до него, но мальчик счел, что это займет слишком много времени.

В августе сообщалось, что 15-летнего школьника Никиту Тарасова из Свердловской области представили к медали за спасение тонувшего в пруду пенсионерам. Подросток вытащил мужчину на берег и оказал ему первую помощь.

В мае восьмилетний мальчик спас упавшего в канализацию друга, позвав на помощь взрослых. Инцидент произошел в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Двое первоклассников гуляли во дворе дома. Один из них прыгнул на крышку люка и он под ним проломился.