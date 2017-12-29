Американский школьник спугнул угонщика игрушечным пистолетом

Американский школьник спас машину отца от угона с помощью игрушечного пистолета с пистонами, пишет UPI.

Девятилетний Ларри Ларимор (Larry Larimore) ждал своего отца Кевина Кукси (Kevin Cooksey) в припаркованном у продуктового магазина внедорожнике Dodge Ram с включенным двигателем.

В автомобиль попытался проникнуть 32-летний угонщик Олли Данн (Ollie Dunn), когда он открыл водительскую дверь, мальчик направил на него дуло игрушечного пистолета. «Я очень испугался, когда он открыл дверь. И на автомате выхватил пистолет и направил ему на голову», — рассказал Ларимор.

После этого Данн решил угнать стоящий по соседству Chevrolet Trailblazer. Как только он уехал, на парковку вернулись отец Ларри и владелец Trailblazer. Кукси предложил ему догнать угонщика. Разбитый Chevrolet мужчины обнаружили через несколько миль пути.

Впоследствии Данна арестовали, ему предъявили предъявили обвинения в попытке угона и незаконном проникновении в чужой автомобиль.

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