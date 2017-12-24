Героя шоу «Самые глупые преступники» поймали благодаря его славе

Жителя Великобритании Джейми Шарпа (Jamie Sharp) опознали на записи ограбления благодаря его славе в шоу «Самые глупые преступники». Об этом сообщает The Daily Mail.

Мужчина ворвался в дом жительницы английского города Глостера. Мать четырех детей просмотрела запись с камер наблюдений соседа и поделилась кадром, на котором был запечатлен преступник, в соцсетях. После этого она получила сразу несколько сообщений от людей, узнавших во взломщике героя телепередачи.

Среди опознавших преступника оказалась и его мать. В 2015 году Шарп угнал Porsche и снимал все происходящее на камеру. Стремление похвастаться угнанным автомобилем закончилось тем, что он врезался в стену и не смог выбраться до приезда полиции.

Шарп признал, что обокрал дом матери-одиночки, а также угнал ее машину. Ранее он был признан виновным в других эпизодах с кражами и угонами.

В начале декабря в американском городе Санта Ана задержали угонщика, который не знал, как заправить машину. Он остановился на заправке на угнанном Ferrari 458 Spider и попытался попросить у прохожих деньги на бензин, после чего был арестован.

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