15-летняя школьница попала под винт лодки на курорте богачей и не выжила

The Sun: 15-летняя туристка попала под винт лодки на Мальдивах и не выжила

15-летняя туристка отправилась на школьную экскурсию на курорт богачей, попала под винт лодки и не выжила. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным источника, трагедия произошла в ноябре 2024 года, однако подробности появились недавно. Школьница Дженна Чан помогала британской природоохранной организации защищать китовых акул на Мальдивах. Когда она вошла в воду, ее переехала лодка.

Одноклассники вытащили пострадавшую на берег. Девочка еще была в сознании и попросила о помощи, однако через час в больнице врачи констатировали ее смерть.

В понедельник, 20 июля (в день рождения Чан) родители девочки подали иск в суд. Они обвинили школу St Joseph's Institution International Ltd и группу на Мальдивах, с которой та сотрудничала, в халатности. Расследование продолжается.

Ранее стюардесса получила удар по голове лодкой во время плавания и не выжила. Трагедия произошла на пляже Голливуд-Бич неподалеку от Майами, США.