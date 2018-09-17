Юные сибиряки спасли лишившегося руки и тонувшего в реке одноклассника

На Алтае школьники Никита Чебаевский и Данил Косихин, отдыхавшие на реке Маралиха в Чарышском районе, спасли от гибели одноклассника, которому оторвало руку при прыжке с тарзанки в воду, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Подросток едва не утонул, но школьникам удалось вытащить его на берег. Затем они на руках понесли подростка в больницу.

«По пути в лечебное учреждение на помощь ребятам подъехали взрослые, которые помогли наложить тугую повязку на руку пострадавшего и отвезли детей в медучреждение. Позже вертолетом санавиации его доставили в Барнаул», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 10 августа. Чебаевского и Косихина, учеников восьмого класса Маралихинской средней школы, представили к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

В марте 2017 года двое старшеклассников в Астрахани спасли провалившихся под лед на речной протоке детей.

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