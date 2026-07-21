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16:38, 21 июля 2026Экономика

Экономике США предсказали дефицит электроэнергии

Bloomberg: Экономике США грозит дефицит 19 гигаватт электроэнергии
Кирилл Луцюк

Фото: Shahrzad Rasekh / Reuters

К 2035 году на центры обработки данных в США будет приходиться около 20 процентов национального потребления электроэнергии, по сравнению с 5,9 процента в настоящее время. Об этом предупредило Bloomberg.

По его данным, к 2035 году потребность страны в электроэнергии для центров обработки данных достигнет 194 гигаватт. Это на 83 процента больше, чем прогнозировалось в декабре. Такой рост связан с увеличением количества объектов, предназначенных для размещения систем искусственного интеллекта, которые планируется построить в течение следующего десятилетия. Один гигаватт эквивалентен мощности традиционного ядерного реактора.

Как заявил аналитик Ллойд Арнольд, уже сегодня очевидно, что американская энергосистема с трудом справляется с нагрузкой. К 2035 году дефицит достигнет 19 гигаватт, несмотря на увеличение объемов генерации электроэнергии.

По прогнозам McKinsey, из-за распространения искусственного интеллекта потребление электроэнергии в Европе увеличится в три раза к 2030 году. К концу десятилетия дата-центры будут потреблять 150 тераватт-часов. Эксперты подчеркивают, что за последние 20 лет ни одна технология не требовала настолько ускоренного развития энергетической инфраструктуры, как ИИ.

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