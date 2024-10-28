ИИ обнажил проблемы энергетики

McKinsey: из-за ИИ энергопотребление в Европе увеличится втрое к 2030 году

Из-за распространения искусственного интеллекта (ИИ) потребление электроэнергии в Европе увеличится в три раза к 2030 году. Об этом сообщается в отчете McKinsey.

По оценке аналитиков консалтинговой компании, повышенный интерес к ИИ увеличит нагрузку на центры обработки данных (ЦОД). К концу десятилетия дата-центры будут потреблять 150 тераватт-часов. Для сравнения, в 2024 году ЦОД потребляют около 62 тераватт-часов энергии.

Специалисты McKinsey заявили, что за последние 20 лет ни одна технология не требовала настолько ускоренного развития энергетической инфраструктуры, как ИИ. Авторы считают, что искусственный интеллект обнажил проблемы европейской энергетики — в том числе, значительно усложнил процесс снижения углеродного следа и нарушил планы по достижению нулевых выбросов в период с 2030 по 2040 год.

«Удовлетворение спроса на центры обработки данных будет иметь важное значение, если Европа хочет раскрыть весь экономический потенциал ИИ», — подчеркнули авторы отчета.

Один из способов выхода из кризиса, по мнению аналитиков, заключается в размещении ЦОД рядом с местами, где производится чистая энергия. Так, источники электроэнергии можно будет возводить в отдалении от больших городов. Однако из-за дальнего размещения может увеличиться задержка сигнала от сервера до непосредственного потребителя.

В июле журналисты издания Quartz выяснили, что Google увеличила выбросы углерода в атмосферу вместо обещаний сократить их. Причиной назвали новые центры обработки данных, запущенные для работы с ИИ.