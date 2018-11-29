Россиянин спас из горящего соседского дома детей и женщин

Житель Новосибирска Валерий Чмутов спас двоих детей и трех женщин во время пожара в соседнем двухэтажном доме, сообщает НГС.

По информации издания, инцидент произошел вечером 28 ноября. Чмутов был на улице, когда услышал крики людей. Мужчина рассказал о пожаре жене и попросил ее вызвать спасателей, а затем побежал на помощь.

«Ребятишки плакали, кричали, просили о помощи. Кинулся, смотрю — у них решетка на первом этаже. Давай рвать эту решетку, оторвал решетку, разбил стекло», — рассказал он. После этого он помог им и их матери и бабушке выбраться. На втором этаже он увидел девочку и с улицы уговорил ее с другим прохожим прыгнуть вниз — они ее поймали.

Остальные десять жильцов успели спастись самостоятельно, пятерых с помощью автолестницы вывели пожарные, которые сумели потушить огонь через 16 минут. Большинство очевидцев ЧП снимали происходящее на телефон, добавил Чмутов.

«Когда просят о помощи, какие съемки могут быть? Надо помогать в первую очередь людям», — возмутился он.

Дети были госпитализированы с отравлением угарным газом, женщина — с ожогами.

В МЧС сообщили, что в подъезде горели деревянная лестничная клетка и входные двери восьми квартир. В ведомстве рассматривают версию поджога.

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