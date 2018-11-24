Потерявший паспорт поджигатель получил три уголовных дела

В Омске полиция задержала подозреваемого в поджоге административного здания благодаря тому, что на месте преступления был найден его паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленник пытался поджечь входную дверь мэрии города: «Облил дверь горючей жидкостью, поджег и убежал, выронив при этом паспорт», — рассказали в департаменте общественной безопасности городской администрации. Сотрудникам мэрии удалось быстро потушить пожар. Документ обнаружили прибывшие на место полицейские.

Как сообщается на сайте Управления МВД России по Омской области, в отношении 26-летнего омича, имя которого не раскрывается, возбуждено три уголовных дела: «Хулиганство» (ч. 1 ст. 214 УК РФ), «Вандализм» (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». О мотивах поджигателя не сообщается, проводится расследование произошедшего.

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