В российском городе обвалилась дорога из-за кражи канализации за миллиард рублей

В Вольске (Саратовская область) обвалился участок дороги после размыва земли сточными водам из-за того, что там не оказалось канализационных труб. На их строительство с 2002 года выделили свыше миллиарда рублей, сообщает «ПроВольск».

По словам очевидцев, 19 ноября из асфальта пробился фонтан воды, и часть дороги обвалилась. Перед этим рабочие запустили насосы с водой, чтобы провести опрессовку коллектора, но под землей не оказалось труб. Им пришлось раскопать 30-метровый участок и откачивать воду.

Глава Вольского района Виталий Матвеев пояснил изданию, что строительством канализации занимались разные подрядчики, поэтому «сложно понять», кто несет ответственность за происшествие. Он добавил, что обращаться в полицию администрация района не может, так как не является заказчиком.

По информации издания, за 16 лет на проект строительства дороги потратили около миллиарда рублей. С 2013 года работы были приостановлены. В 2016-м подрядчик приказал закопать участок земли, так как, по его подсчетам, канализация не смогла бы работать. Трубы, которые оставили рядом, вскоре украли.

Ранее, в июне, власти Омска засыпали песком стройплощадку, где должна была появиться станция метро «Рабочая». Кроме того, они законсервировали остальные участки метро, которое пытались построить с 1992 года.

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