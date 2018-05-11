Метро в Омске строили 26 лет и не построили

Правительство Омской области приняло решение заморозить строительство метро в Омске. Об этом сообщает местное издание «БК55».

«Решение непростое, выстраданное. Но мы обязаны его принять. Работы на объекте прекращены, и нужно сделать так, чтобы потом не возникло проблем», – сказал глава регионального министерства промышленности Игорь Лукьянов.

Первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко отметил, что не стоит рассматривать это как окончательное «закапывание» метро. По его словам, правительство рассмотрит варианты дальнейшего использования построенных тоннелей.

На подготовку проекта консервации потребуется 80 миллионов рублей, а на его исполнение — еще 300 миллионов. В рамках проекта планируется завершить строительство станции «Заречная», а площадку на станции «Кристалл» полностью закрыть. По данным «Коммерсантъ-Новосибирск», в строительство метро уже вложено 14 миллиардов рублей.

Строительство омского метрополитена началось в 1992 году. За это время была построена всего одна станция — «Библиотека имени Пушкина». Первую линию метро планировали открыть в 2008 году, затем сроки неоднократно переносили. В 2012 году премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на строительство, чтобы открыть метро к 2016 году, к 300-летию Омска. В 2014 году строительство снова пообещали продолжить.

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