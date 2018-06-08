Строившееся 26 лет метро в Омске решили засыпать песком

Власти Омска решили засыпать песком стройплощадку в Октябрьском округе города, где должна была появиться станция метро «Рабочая», сообщает «Тайга.инфо».

Котлованы и заборы огораживали участок почти 26 лет. Теперь на этом месте, по предложению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова, будет разбит парк.

По данным издания, омские власти приняли решение о консервации всех участков метро, которое строится в городе с 1992 года.

В мае министерство транспорта рекомендовало правительству Омской области достроить метро, чтобы не допустить неэффективное использование бюджетных средств. Строительство омского метрополитена обошлось бюджету в 14 миллиардов рублей. Для завершения строительства нужно еще 22 миллиарда.

Первую линию, включающую четыре станции, планировалось запустить в 2015 году. Стоимость работ оценивали в более, чем 30 миллиардов рублей, занимавший тогда пост мэра Омска Вячеслав Двораковский заявлял, что метро будет достроено к 2020 году. Однако работы несколько раз приостанавливались из-за нехватки финансирования. За все время строительства открылась одна станция — «Библиотека Пушкина», но только в режиме подземного перехода.

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